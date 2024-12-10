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Нобелевские лауреаты выступили против Кеннеди-младшего на посту главы Минздрава

NYT: нобелевские лауреаты призвали не ставить Кеннеди-младшего главой Минздрава

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xhoo-me.com/MediaPunchx/Global Look Press

Более 70 лауреатов Нобелевской премии подписали открытое письмо против назначения Роберта Фрэнсиса Кеннеди — младшего министром здравоохранения США в администрации Трампа. Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, лауреаты Нобелевской премии по химии, экономике, медицине и физике обратились к Сенату Конгресса США с призывом выступить против назначения Роберта Кеннеди — младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб

Согласно опубликованному документу, такой призыв объясняется отсутствием у политика необходимого опыта. Авторы письма также считают, что назначение такого человека поставит под угрозу общественное здоровье и подорвет глобальное лидерство США в сфере соответствующих наук.

15 ноября сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Кеннеди — младшего на пост министра здравоохранения США. Трамп обещал политику место в правительстве, если тот снимет свою кандидатуру с президентской гонки.

Ранее в Белом доме заявили о разногласиях между командами Байдена и Трампа.

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