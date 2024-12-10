Нобелевские лауреаты выступили против Кеннеди-младшего на посту главы Минздрава

Более 70 лауреатов Нобелевской премии подписали открытое письмо против назначения Роберта Фрэнсиса Кеннеди — младшего министром здравоохранения США в администрации Трампа. Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, лауреаты Нобелевской премии по химии, экономике, медицине и физике обратились к Сенату Конгресса США с призывом выступить против назначения Роберта Кеннеди — младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб

Согласно опубликованному документу, такой призыв объясняется отсутствием у политика необходимого опыта. Авторы письма также считают, что назначение такого человека поставит под угрозу общественное здоровье и подорвет глобальное лидерство США в сфере соответствующих наук.

15 ноября сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Кеннеди — младшего на пост министра здравоохранения США. Трамп обещал политику место в правительстве, если тот снимет свою кандидатуру с президентской гонки.

Ранее в Белом доме заявили о разногласиях между командами Байдена и Трампа.