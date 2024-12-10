Демократы разозлились на Байдена за самоустранение от руководства США после выборов

Представители Демократической партии злы на президента США Джо Байдена за то, что он отстранился от руководства страной после выборов, не дождавшись инаугурации избранного главы государства Дональда Трампа. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что Трамп уже фактически определяет политику страны, несмотря на то, что до его официального прибытия в Белый дом остается еще полтора месяца.

Газета, в частности, напоминает, что Байден не поехал во Францию на церемонию открытия собора Парижской Богоматери после реставрации, в то время как Трамп там встретился с французским президентом Эммануэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским. Кроме того, республиканец, в отличие от своего предшественника демократа, уже четко заявляет о приоритетах Соединенных Штатов в области торговли и миграции, обратили внимание авторы статьи.

Ранее суд прекратил разбирательство по делу Трампа о захвате власти.