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Суд прекратил разбирательство по делу Трампа о захвате власти

Суд в США прекратил дело о попытке Трампа удержать власть в 2021 году

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Brian Snyder/Reuters

Федеральный суд округа Колумбия прекратил разбирательство по делу о предполагаемой попытке Дональда Трампа остаться у власти после поражения на выборах 2020 года. Соответствующее распоряжение подписала судья Таня Чаткэн, текст документа размещен в электронной базе суда.

Судья удовлетворила ходатайство американских прокуроров, поданное в ноябре 2024 года, о закрытии дела. В постановлении отмечается, что прокуратура США сохраняет право возобновить обвинения в будущем. Однако, по мнению местных экспертов, Министерство юстиции вряд ли решится на повторное рассмотрение после завершения президентских полномочий Трампа.

Специальный прокурор Джек Смит выдвинул обвинения против Дональда Трампа, утверждая, что экс-президент пытался незаконно удержать власть. В августе 2023 года Трампа обвинили по четырем статьям, максимальное наказание по которым составляет 20 лет лишения свободы.

Трамп был 45-м президентом США в период с 2017 по 2021 год. На выборах 2020 года он уступил своему сопернику, демократу Джо Байдену, который сейчас возглавляет страну. На выборах 5 ноября Трамп одержал победу над демократом Камалой Харрис.

Телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщал, что в Минюсте США обсуждают возможность прекращения расследований против Трампа по двум федеральным уголовным делам до его вступления в должность.

Ранее сообщалось, что в поместье Трампа в Мар-а-Лаго хранилось более 300 секретных документов.

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