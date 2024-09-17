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ВСУ не приняли в свои ряды покушавшегося на Трампа, посчитав его «чокнутым»

NYP: ВСУ не приняли в свои ряды покушавшегося на Трампа, посчитав его «чокнутым»

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Reuters

Подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райан Уэсли Рут пытался вступить в ряды иностранных наемников в Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако его туда не приняли, так как посчитали «чокнутым». Об этом пишет The New York Post (NYP) со ссылкой на источники.

Отмечается, что Рут пытался вступить в «Иностранный легион» ВСУ. Один из воюющих там назвал Рута «сумасшедшим идиотом». Он отметил, что на Украине «появляются подобные личности, которые изо всех сил хотят помочь и показать свою важность». Еще один боец назвал Рута «крайне подозрительным», а также «неуравновешенным и опасным». Также сообщается, что после отказа Рут пытался вербовать добровольцев на Украину самостоятельно.

До этого в ВСУ признали, что подозреваемый в покушении на Трампа связывался с ними.

15 сентября агенты Секретной службы открыли огонь у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич, где играл Трамп. Один из них заметил ствол ружья, выглядывающий из кустов. ФБР расценило это как покушение на политика. Трамп позже сообщил, что с ним все в порядке. Американец Райан Уэсли Рут был задержан. Этот инцидент произошел спустя два месяца после покушения на Трампа в Пенсильвании.

Ранее стало известно, что покушавшийся на Трампа американец хотел напасть на Путина и Ким Чен Ына.

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Покушения на Трампа
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