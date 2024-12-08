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Премьер Словакии высказался об участии военных-профессионалов в подрыве «Севпотоков»

Фицо: в подрыве «Севпотоков» должны были участвовать профессиональные военные

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IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо во время программы «Субботние диалоги» STVR выразил мнение о том, что в подрыве «Северных потоков» участвовали профессиональные военные.

«Это была террористическая диверсионная операция, в которой должны были участвовать наиболее профессиональные военные части, которые вообще существуют», — сказал политик.

В связи с этим он призвал задуматься, не связан ли конфликт на Украине с чем-то большим, чем сама республика.

«Я бы вообще не удивился, если бы кто-то совершил нападение на газопровод или наш нефтепровод, чтобы воспрепятствовать импорту этого [сырья] с востока, чтобы это все [поставки] продавливалось с Запада», — заключил Фицо.

Взрывы на «Северных потоках» произошли на участке в Балтийском море около датского острова Борнхольм в ночь на 26 сентября 2022 года. Первый был зафиксирован юго-восточнее острова в 02:00, второй и третий — к северо-востоку от Борнхольма около 19:00 того же дня. Wall Street Journal узнала, что в мае 2022 года несколько высокопоставленных украинских военных и бизнесменов якобы собрались для празднования успеха на фронте. Тогда у них и возникла идея уничтожить «Северные потоки». Для ее реализации нашли $300 тыс. и неназванного генерала, который взял на себя организацию подрыва.

Ранее Трамп заявил, что разрушил «Северный поток».

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