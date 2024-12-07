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Оппозиция Южной Кореи считает неизбежным досрочный уход президента с поста

Оппозиция Южной Кореи ждет досрочного ухода президента с поста

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Kim Soo-hyeon/Reuters

Лидер правящей партии Южной Кореи «Гражданская сила» Хан Дон Хун увидел в словах президента страны Юн Сок Ёля обязательство досрочно оставить пост, передает Yonhap.

«Слова президента Юна о том, что он доверяет свою судьбу партии, являются фактически обязательством [досрочно] уйти со своего поста», — заявил Хан Дон Хун.

По его мнению, такое развитие событий неизбежно, так как президент не в состоянии эффективно выполнять свои обязанности.

Южная Корея переживает политический кризис после того, как президент Юн Сок Ёль 3 декабря объявил о введении военного положения, обвиняя оппозицию в подрыве конституционного порядка и поддержке Северной Кореи. Свое решение он объяснил тем, что парламент блокирует судебную и исполнительную власти из-за попыток объявить импичмент правительственным чиновникам.

После этого в Сеуле развернулись протесты, а гражданские активисты вступили в противостояние с введенными в столицу солдатами. Уже спустя несколько часов военное положение было отменено. 7 декабря в парламенте страны проходило голосование по поводу импичмента президента: он не состоялся, так как в нем участвовали 95 человек, а для отстранения главы государства нужна поддержка 200 из 300 депутатов.

Ранее оппозиция Южной Кореи собралась добиваться импичмента президента каждую неделю.

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