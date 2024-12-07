Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала пост с информацией о нацистских корнях президента Грузии Саломе Зурабишвили. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Про корни русофобии и ультралиберализма. Оказывается, они у многих европейских чиновников уходят в нацистское прошлое их предков», — заявила она.

Дипломат оставила свое сообщение незавершенным. В публикации она оставила ссылку на Telegram-канал «Дипломатический источник», где приведены данные о дядях Зурабишвили, которых в публикации называют «нацистскими коллаборационистами».

«Вот и у прозаседавшегося президента Грузии Саломе Зурабишвили нашлись «скелеты в шкафу» в виде родных дядей — нацистских коллаборационистов — брата отца, Жоржа Зурабишвили, философа и переводчика, обвиненного в сотрудничестве с немецкими оккупантами и исчезнувшего в 1944 году, и брата матери, Михаила Кедии», — говорится в сообщении.

По данным канала, о последнем нет никаких данных в официальных биографиях Зурабишвили.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об опасности возрождения нацизма из-за проводимой Соединенными Штатами и их союзниками политики, которая нагнетает радикальные настроения.

Ранее сенатор Джабаров заявил, что помочь Украине избавиться от неонацизма сможет только Россия.