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Лавров указал на угрозу возрождения нацизма из-за политики США

Лавров заявил об угрозе возрождения нацизма из-за политики США

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Алексей Майшев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об опасности возрождения нацизма из-за проводимой Соединенными Штатами и их союзниками политики, которые нагнетают радикальные настроения. Его слова приводит РИА Новости.

«Угроза такого развития событий, к сожалению, существует в результате политики Соединенных Штатов, их европейских союзников, которые пытаются всячески нагнетать националистические ультрарадикальные настроения и прямые неонацистские настроения, в том числе на Украине, которую используют для войны против Российской Федерации», — заявил Лавров.

Он также отметил, что радикальные настроения нагнетаются и в ряде стран Европейского союза, который, согласно заявлениям из Брюсселя, является образцом демократии.

До этого посол России в США Анатолий Антонов заявил, что РФ считает важным не допустить разрастания нацистской идеологии на Украине. «Сейчас как никогда важно не допустить разрастания неонацистской идеологии, пустившей корни в братской нам стране», — сказал дипломат.

Ранее сенатор Джабаров заявил, что помочь Украине избавиться от неонацизма сможет только Россия.

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