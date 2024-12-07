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Fitch Ratings допустило скорое прекращение огня на Украине

Fitch Ratings: в 2025 году может быть достигнуто прекращение огня на Украине

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Oleg Petrasiuk/AP

В 2025 году может быть достигнуто соглашение о прекращении огня на Украине. Такой прогноз дало американское рейтинговое агентство Fitch Ratings.

«Параметры переговорного прекращения огня, включая гарантии безопасности для Украины и территорий, которые останутся под контролем России, будут неопределенными», — уверены аналитики.

Новая администрация США может добиться переговоров о прекращении огня. Тем не менее, именно мирное соглашение будет маловероятно из-за сложностей по территориальным и прочим уступкам.

4 декабря американская газета The Wall Street Journal сообщила, что Украина планирует заявить о своей готовности к миру с Россией.

Источник напомнил о действиях лидера Украины Владимир Зеленский, который недавно дал понять, что Украина может согласиться на прекращение огня, если Украине разрешат вступить в НАТО.

Ранее в России оценили планы Украины объявить о готовности к переговорам.

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