Сын Трампа назвал виновных в отмене результатов выборов в Румынии

Сын избранного президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп — младший, обвинил Джорджа Сороса и «марксистов» в попытке сфальсифицировать выборы, комментируя отмену результатов голосования первого тура в Румынии. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Ого, посмотрите, что происходит в Румынии! Конституционный суд только что отменил первый тур их президентских выборов. Еще одна попытка Сороса/марксистов сфальсифицировать результаты и отрицать волю народа», — написал он.

В конце ноября в первом туре выборов президента Румынии победил Кэлин Джорджеску. Румынские СМИ называют его пророссийским деятелем. Вопреки всем прогнозам, он стал лидером голосования и набрал 22,94% голосов. На втором месте — лидер оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони, поддерживающая партнерство с НАТО и США. Она набрала 19,18% голосов. Так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, предполагалось провести второй тур выборов с участием Джорджеску и Ласкони.

Избирательные участки должны были открыться в ближайшее воскресенье, 8 декабря. Однако, 6 декабря Конституционный суд Румынии после срочного совещания принял решение аннулировать итоги первого тура выборов президента. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что выборы были отменены из-за того, что предвыборная кампания Джорджеску якобы получала поддержку со стороны иностранного государства.

Ранее отмену результатов выборов в Румынии назвали «восстановлением демократии на стероидах».