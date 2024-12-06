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Ковальчук заявил, что Велихов умер в Москве, а не в Турции

Ковальчук: Википедия не дает внести изменения в данные о смерти Велихова

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что онлайн-энциклопедия «Википедия» не дает внести изменения в данные о смерти академика Евгения Велихова. Об этом сообщает РИА Новости.

Ковальчук напомнил, что онлайн-энциклопедия называет себя открытой, то есть правки в ее статьи может внести кто угодно.

«В «Википедии» появилось сообщение о том, что Велихов умер в Турции <...> То есть там пишется обман. Я хочу, чтобы наши люди и соответствующие органы, типа Роскомнадзора, понимали, что «Википедия» распространяет неправильную, неправдивую, лживую информацию», — отметил Ковальчук.

Он добавил, что попросил пресс-службу института внести правки, они исправили информацию о месте смерти академика, но затем она вновь менялась на первоначальную.

До этого пресс-служба Российской академии наук сообщала, что академика Евгения Велихова, памятная дата о смерти которого была объявлена 5 декабря, похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

Ранее Путин подарил академику Велихову чугунных коней.

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