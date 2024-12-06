Академика Велихова похоронят на Новодевичьем кладбище

Академика Евгения Велихова, памятная дата о смерти которого была объявлена 5 декабря, похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Российской академии наук, пишет РИА Новости.

Представитель академии наук заявил, что церемония прощания с ученым и его похороны запланированы на 9 декабря.

Советский и российский физик-теоретик, эксперт в области термоядерного синтеза академик Евгений Велихов ушел из жизни в возрасте 89 лет.

Велихов родился в Москве 2 февраля 1935 года. В конце 50-х завершил обучение в МГУ имени Ломоносова по специальности «теоретическая физика». В 1973 году занял пост научного руководителя исследований по управляемому термоядерному синтезу в СССР.

В 1977 году Велихов стал инициатором международного проекта по освоению термоядерной энергии ITER. В 2010-2012 годах он возглавлял Совет ITER.

С 1961-го Велихов трудился в Институте атомной энергии имени Курчатова. Являлся одним из руководителей ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Награжден многими государственными наградами и орденами. В частности, имеет звание Героя Труда (2020). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Ранее Путин подарил академику Велихову чугунных коней.