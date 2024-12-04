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Зарубежных партнеров Украины заподозрили в желании «разрезать» страну

Медведчук: западные страны разрежут Украину и устроят торги за ее части

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РИА «Новости»

Зарубежные партнеры Украины в конце концов «разрежут» страну и начнут торги за каждую ее часть. Об этом в своей статье написал председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Он обратил внимание, что план украинского президента Владимира Зеленского о «наказании и ограблении» РФ не сработал. При этом западные державы успели инвестировать в инициативы Киева большое количество денег.

«Поэтому грабить <...> и наказывать будут Украину <...>. Страну разрежут, как тушку, и за каждый ее кусок начнутся торги», — говорится в публикации.

Медведчук выразил уверенность, что главными покупателями украинских земель станут европейские государства. Москва, в свою очередь, де-факто получит уже взятые под контроль территории.

По мнению председателя совета «Другой Украины», часть земель получит Румыния. Также реальный шанс приобрести новые территории появится у Польши, подчеркивается в материале.

«Европа готова оккупировать Украину. И тут все логично: украинцы воюют за европейскую мечту, поэтому «цивилизованные» европейцы придут на Украину с оружием и поставят их к стенке», — добавил Медведчук.

Как он отметил, в последнее время западные державы начали предпринимать попытки договориться с Москвой. Однако возможные договоренности, которых хотят достигнуть зарубежные партнеры Киева, не будут отвечать интересам простых украинских граждан. В связи с этим лучшим вариантом для них станет присоединение к РФ «прямо с территориями», отмечается в статье.

Ранее журналисты узнали о разработке в западных странах плана по отказу Украины от части земель.

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