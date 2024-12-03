Стала известна дата суда по иску о назначении выборов президента Украины

Оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил в своем Telegram-канале, что очередное заседание по его иску с требованием обязать парламент назначить выборы президента Украины состоится 4 декабря.

«Четвертого декабря в Кассационном админсуде в составе Верховного суда — очередное заседание по моему иску к Верховной раде с требованием назначить выборы президента», — написал Дубинский.

20 мая 2024 года истек пятилетний срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины. Он вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но выборы главы государства не состоялись.

В конце июня Дубинский обратился в Верховный суд с требованием обязать парламент провести выборы президента. Депутат настаивает, что их отсутствие усугубляет ситуацию в стране. Дубинский подчеркивал, что выборы нужно провести согласно конституции и избирательному законодательству.

Ранее в Раде назвали возможных кандидатов в президенты Украины.