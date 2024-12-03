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Внук Оппенгеймера сделал неутешительное заявление о ядерном оружии

Внук Оппенгеймера Чарльз: мир никогда не избавится от ядерного оружия

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«Ядерные испытания. Книга 2. Тоцкое войсковое учение». «Московские учебники», 2006

Мир никогда не сможет избавиться от ядерного оружия. Об этом в беседе с австрийским агентством APA заявил внук создателя атомной бомбы США Роберта Оппенгеймера Чарльз Оппенгеймер.

«Честно говоря, мы никогда от него не избавимся», — подчеркнул он.

По словам внука ученого, чем дольше он стремится убедить мир в необходимости отказа от ядерного оружия, тем менее вероятным ему видится такое развитие событий.

На фоне стремительно развивающейся международно-политической обстановки, считает внук Оппенгеймера, необходимо углублять диалог между Россией, Китаем и Соединенными Штатами.

22 ноября газета The New York Times писала, что некоторые чиновники из США и ряда стран Европы предложили вернуть Украине ядерное оружие, от которого республика отказалась после распада СССР в 1991 году. Авторы статьи при этом отмечают, что такой шаг сложно осуществим и грозит «серьезными последствиями». 27 ноября член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что Байден и вице-президент Камала Харрис ищут возможности, чтобы предоставить Украине ядерное оружие.

Ранее Путин рассказал, что сделает Россия, если Украине дадут ядерное оружие.

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