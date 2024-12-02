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Политолог объяснил, чем Кая Каллас удобна для России на посту главы дипломатии ЕС

Политолог Трухачев: Каллас допустит немало ошибок из-за высокомерия и неопытности

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Sergei Grits/AP

Приход экс-премьера Эстонии Каи Каллас на должность верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза может быть на руку России, несмотря на жесткую позицию политика в отношении Москвы. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог, доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев.

«Будучи премьером Эстонии, Каллас не наработала широкие связи за пределами Европы, но высокомерно отзывалась о других континентах. Она наверняка допустит немало ошибок ввиду своего высокомерия и неопытности в больших международных делах. Поэтому она в роли главы евродипломатии для нас довольно удобна», – пояснил политолог.

По его словам, Москва также могла бы обратить внимание дружественных незападных стран на некоторые высказывания экс-премьера Эстонии, в частности о том, что въезд в Евросоюз – «это не право а привилегия».

«Словом, создать резко отрицательный образ главы европейской дипломатии в незападном мире», — заключил Трухачев.

Бывшая премьер-министр Эстонии официально стала главой европейской дипломатии 1 декабря. На этом посту она сменила испанца Жозепа Борреля. Каллас известна своей жесткой антироссийской позицией и резкими заявлениями в адрес Москвы, которые порой казались слишком радикальными даже внутри ЕС. Перед ее избранием на новую должность один из европейски политиков на условиях анонимности говорил изданию Politico, что Каллас «нравится есть россиян на завтрак», и она не подходит для роли главы дипломатии ЕС.

Подробнее о биографии Каллас и о ее антироссийских высказываниях читайте в материале «Газеты.Ru».

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