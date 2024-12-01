Визит Володина в Индию отложили по неизвестной причине

Поездку спикера Госдумы Вячеслава Володина в Индию, запланированную на начало декабря, отложили на неопределенный срок. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника в нижней палате парламента.

По их словам, причина произошедшего неизвестна.

Володин анонсировал визит в Индию в интервью kp.ru 18 сентября. Он рассказал, что РФ стала обсуждать проблемные вопросы с партнерами в рамках нового формата, предполагающего создание межпарламентских комиссий, куда входят руководители профильных комитетов.

«Мы стали проводить такие заседания. Вот с Китаем провели в этом году, с Вьетнамом провели. У нас в планах поездка в Индию», — заявил председатель Госдумы.

В интервью телеканалу «Россия 24» от 11 сентября он также упоминал, что до конца 2024 года депутаты должны встретиться с коллегами в Индии, Турции и Индонезии.

Ранее визит Лаврова в Ташкент был отложен после разговора с узбекским коллегой.