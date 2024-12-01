Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Визит Володина в Индию отложили по неизвестной причине

«Ведомости»: визит Володина в Индию перенесли на неопределенный срок

close
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Поездку спикера Госдумы Вячеслава Володина в Индию, запланированную на начало декабря, отложили на неопределенный срок. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника в нижней палате парламента.

По их словам, причина произошедшего неизвестна.

Володин анонсировал визит в Индию в интервью kp.ru 18 сентября. Он рассказал, что РФ стала обсуждать проблемные вопросы с партнерами в рамках нового формата, предполагающего создание межпарламентских комиссий, куда входят руководители профильных комитетов.

«Мы стали проводить такие заседания. Вот с Китаем провели в этом году, с Вьетнамом провели. У нас в планах поездка в Индию», — заявил председатель Госдумы.

В интервью телеканалу «Россия 24» от 11 сентября он также упоминал, что до конца 2024 года депутаты должны встретиться с коллегами в Индии, Турции и Индонезии.

Ранее визит Лаврова в Ташкент был отложен после разговора с узбекским коллегой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами