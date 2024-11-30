Посол ФРГ назвал приоритеты в помощи Украине

Посол Германии Александр Ламбсдорфф в интервью РБК рассказал о приоритетах Берлина в помощи Украине.

Журналисты напомнили, что Германия является самым крупным военным спонсором Украины среди стран Европейского союза. Тем не менее немецкие власти приняли решение сократить до 2025 года почти в два раза финансирование военных поставок Киеву. Посол ответил на вопрос, в связи с чем было принято такое решение.

Ламбсдорфф разъяснил, что в рамках обсуждения бюджета правительство Германии предлагает, сколько и на что планируется выделить финансовых средств. После парламент решает, какая сумма будет выделена на самом деле. По словам посла, правительство озвучило цифру €4 млрд, в 2024 году предусмотрено €7 млрд. В настоящий момент обсуждение бюджета прервалось по причине политических событий.

Важнейшим аспектом сейчас остается поддержка Украины в гражданском секторе, например, в вопросе ремонта и восстановления энергетических мощностей, рассказал дипломат. По его словам, поддержка со стороны ФРГ, как и ЕС и других стран мира, направлена на то, чтобы электростанции по возможности были восстановлены.

Этот вопрос касается Германии непосредственно, подчеркнул Ламбсдорфф. Он напомнил, что в феврале 2022 года ФРГ приняла около 1 миллиона украинских беженцев. Если на Украине люди не смогут получить отопление, они будут вынуждены покинуть свою страну, то есть Германия может столкнуться с новым потоком беженцев.

По этой причине для ФРГ эта тема является одной из наиболее приоритетных, рассказал Ламбсдорфф.

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