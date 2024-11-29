Депутат Верховной Рады Александр Дубинский назвал неудачной поездку в США Андрея Ермака, главы офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он написал в своем в Telegram-канале.

«По данным источников, поездка Ермака прошла крайне неудачно», — отметил Дубинский.

По его словам, американские власти просто не захотели разговаривать с Ермаком.

В пятницу, 29 ноября, экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что действующий президент США Джо Байден мыслит категориями холодной войны, поэтому с ним нельзя обсуждать вступление Украины в Североатлантический альянс и ядерное оружие.

Экс-глава МИДа Украины утверждает, что его стране повезло, что в 2022 году президентом США стал Байден, поскольку в ином случае ситуация для Киева сложилась бы «намного хуже». В беседе с изданием на вопрос, почему западные союзники не спешат поставлять Украине оружие, Кулеба ответил, что это «обычно самый сложный вопрос — почему Запад не делает чего-то».

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.