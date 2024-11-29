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В Германии создали группу по отслеживанию попыток вмешательства в избирательную кампанию

Разведка ФРГ создала группу для пресечения иностранного вмешательства в выборы

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Shutterstock/hanohiki

Агентство внутренней разведки Германии создало целевую группу для пресечения попыток извне повлиять на предстоящие федеральные выборы из-за якобы усиления шпионажа и саботажа. Об этом сообщает Reuters.

Ведомство выразило опасение, что перед внеочередным голосованием могут наблюдаться попытки дезинформации, кибератак, шпионажа или саботажа. Там напомнили, что выборы назначены на 23 февраля.

25 ноября стало известно, что руководство социал-демократической партии Германии (СДПГ) решило единогласно выдвинуть кандидатуру действующего канцлера Олафа Шольца на второй срок.

Парламентские выборы в Германии изначально должны были состояться осенью 2025 года, но после продолжающегося кризиса в коалиции «Светофор» и отставки 6 ноября 2024 главы СвДП Кристиана Линднера с поста министра финансов, Олаф Шольц объявил о проведении вотума доверия в бундестаге в январе 2025-го и назначения новых выборов в марте этого же года.

Ранее канцлера ФРГ высмеяли в бундестаге.

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