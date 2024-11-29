Маск поддержал просьбу к Байдену о помиловании Ассанжа

Американский предприниматель Илон Маск одобрительно прокомментировал в соцсети X просьбу конгрессменов США Томаса Масси и Джеймса Макговерна в адрес президента Джо Байдена о помиловании основателя WikiLeaks, журналиста Джулиана Ассанжа.

«Круто», — написал миллиардер.

Накануне газета Guardian сообщила, что Макговерн и Масси направили письмо Байдену с просьбой помиловать Ассанжа.

Журналист приобрел всемирную известность благодаря созданию сайта WikiLeaks, на котором были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов. С 2019 года Ассанж находился под стражей в тюрьме строгого режима Белмарш в Великобритании после высылки из посольства Эквадора в Лондоне. В течение более чем пяти лет Вашингтон стремился к его экстрадиции в США, однако защита Ассанжа предпринимала усилия, чтобы этого не допустить.

26 июня Ассанжа освободили из британской тюрьмы после заключения сделки с американской прокуратурой и частичного признания вины в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне США. Он вышел на свободу после пяти лет заключения и направился в Австралию. Американские власти запретили ему въезд в страну без специального разрешения.

Ранее Байден отказался помиловать Ассанжа.