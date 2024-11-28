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Правительство РФ рассмотрит вопрос о распределении дотаций новым регионам

Кабмин РФ обсудит дотации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Правительство РФ проведет 28 ноября заседание, на котором обсудит вопрос о распределении дотаций из федерального бюджета, предоставляемых в 2024 году на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Проект акта направлен на предоставление дополнительной финансовой помощи Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской области и Херсонской области», — отмечается в материалах к заседанию.

Также министры рассмотрят проект о выделении средств на обеспечение льготных категорий граждан Курской области лекарствами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания.

26 ноября министерство финансов России разработало специальный порядок утверждения проектов бюджетов и их исполнение на территориях ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Отмечается, что документ рассчитан на 2023—2025 годы. Его уже представили на обсуждение в кабмин. Среди основных нововведений — сокращение сроков планирования бюджета (один год вместо трех), выдача наличных денег через полевые учреждения Банка России и Промсвязьбанка. Кроме того, новые субъекты отнесут к высокодотационным (для них уровень дотаций превышает 40% собственных доходов).

Ранее Минстрой предложил новый механизм формирования бюджетов новых регионов РФ до 2026 года.

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