В США и Европе пришли к выводам по урегулированию российско-украинского конфликта

Официальные лица США и европейских стран пришли к пониманию, что Киеву следует отказаться от территорий для урегулирования конфликта с Москвой. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По их словам, американские чиновники признают, что в ближайшие месяцы Киев будет вынужден вступить в переговоры с Москвой. Решение президента США Джо Байдена о разрешении применения дальнобойных ракет по территории России «призвано усилить позиции Украины на этих потенциальных переговорах».

Подобную меру в Белом доме стали обсуждать в конце октября 2024 года, но окончательное решение приняли только после победы Дональда Трампа на президентских выборах, говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что среди партнеров Киева в Евросоюзе распространяется мнение, что мирные переговоры могут потребовать от Украины уступить часть территорий России.

До этого министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили заявил, что российско-украинский конфликт вошел в критическую фазу, что требует от членов Североатлантического альянса укреплять собственную оборону.

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