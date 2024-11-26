Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США и Европе пришли к выводам по урегулированию российско-украинского конфликта

WP: США и ЕС признали, что Украина должна отказаться от территорий в пользу РФ

close
Global Look Press

Официальные лица США и европейских стран пришли к пониманию, что Киеву следует отказаться от территорий для урегулирования конфликта с Москвой. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По их словам, американские чиновники признают, что в ближайшие месяцы Киев будет вынужден вступить в переговоры с Москвой. Решение президента США Джо Байдена о разрешении применения дальнобойных ракет по территории России «призвано усилить позиции Украины на этих потенциальных переговорах».

Подобную меру в Белом доме стали обсуждать в конце октября 2024 года, но окончательное решение приняли только после победы Дональда Трампа на президентских выборах, говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что среди партнеров Киева в Евросоюзе распространяется мнение, что мирные переговоры могут потребовать от Украины уступить часть территорий России.

До этого министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили заявил, что российско-украинский конфликт вошел в критическую фазу, что требует от членов Североатлантического альянса укреплять собственную оборону.

Ранее на Украине раскрыли, как создавался «план победы» Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами