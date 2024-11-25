Гладков рассказал, что будет, если тратить деньги только на военные нужды

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в эфире «России 24» указал на риск отъезда людей из региона, если тратить деньги только на военные нужды.

По словам главы региона, власти не должны забывать о социальной сфере, нельзя сосредотачиваться только на военных расходах. Необходимо готовиться к зиме, которая может оказаться тяжелее лета.

«Если будем деньги все тратить на войну, все люди уйдут. Если не будем заниматься благоустройством, детскими садами, школами — уйдут все люди, тогда грош нам цена», — подчеркнул глава Белгородской области.

Он добавил, что власти держат население в курсе всего, что происходит в области, не обманывают и делятся «той информацией, которую знают».

До этого Гладков призывал местных жителей использовать подвалы в качестве укрытий. По словам губернатора, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы. Глава региона предложил усилить эту работу, продолжить обучение жителей вместе с управляющими компаниями, которые должны контролировать состояние подвалов: наличие лавочек, освещения, фонариков, питьевой воды.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.