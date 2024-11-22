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Лукашенко рассказал о главном успехе Белоруссии

Лукашенко: главный успех Белоруссии, что она не отбросила свое наследие

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Алексей Даничев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал главным успехом республики сохранение опыта и достижений советской эпохи. Об этом он заявил на встрече со студентами, передает БелТА.

«Мы совершенствовали, совершенствовали, совершенствовали и чего-то достигли. Если бы отбросили, у нас бы не было денег для того, чтобы создать что-то новое. На все надо бешеные деньги, откуда они сейчас?» — сказал Лукашенко.

Белорусский народ хочет показать, что «мы не Иваны, не помнящие родства своего», отметил президент, говоря о начале строительства в Минске нового здания Национального исторического музея.

«Мы развились благодаря тому, что мы не отбросили то, что предки до нас сделали», — добавил он.

До этого белорусский лидер заявил, что бомжи и тунеядцы исчезнут из Белоруссии в ближайшие пять лет. Лукашенко отметил, что каждый человек должен «шевелиться» и зарабатывать деньги для себя и семьи.

Ранее Лукашенко обвинил белорусов в погоне за Gucci, Versace и «прочей дрянью».

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