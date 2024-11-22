В США обсуждают кандидатуры на пост посланника по Украине

Кроме Бориса Эпштейна, советника и адвоката избранного президента США Дональда Трампа, существуют еще несколько кандидатур на пост посланника Соединенных Штатов по Украине. Об этом РИА Новости заявил председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, который участвовал во встрече с сенатором Марко Рубио.

Севастьянов утверждает, что приехал в Соединенные Штаты в рамках «мирной миссии» папы Римского Франциска — для этого он участвует во встречах с членами новой команды избранного президента США Дональда Трампа.

«Папа просит, чтобы Трамп и его команда начала переговоры с российской стороной уже сейчас. Трамп и Рубио с этой целью в ближайшее время должны назначить для этого специального посланника. Эпштейн — это один из возможных кандидатов. Но, скорее всего, будет другой человек», — заявил Севастьянов.

Он добавил, что сенатор Рубио, которому прочат место государственного секретаря США, является католиком и почитателем папы Франциска.

До этого стало известно, что Илон Маск и Борис Эпштейн устроили скандал из-за назначений Дональда Трампа.

16 ноября газета New York Post писала о том, что должность спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа по российско-украинскому конфликту может занять его советник, адвокат Борис Эпштейн. Отмечалось, что окружение Трампа было «шокировано идеей назначить Эпштейна на столь важный пост», однако сам избранный президент отнесся к ней с большим интересом.

Ранее Трамп пошутил, что не может отделаться от Маска.