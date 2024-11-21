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Премьера Британии уличили в непонимании того, что происходит на Украине

Посол Келин: премьер Британии не осознает реальное положение дел на Украине

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Claudia Greco/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не совсем осознает истинное положение дел на Украине, такое мнение озвучил посол России в Британии Андрей Келин в интервью турецкому телеканалу TRT World.

По его словам, изначально Стармер не выступал с воинственными заявлениями относительно России и Украины. Однако в последние дни, оказавшись под давлением критики, он стал настойчиво призывать западные страны, в том числе Великобританию, увеличить военные расходы и оказать Украине больше поддержки. Келин отметил, что это вызывает у него убеждение в том, что Стармер не понимает текущую ситуацию, добавив, что события развиваются в ином направлении.

Отметив внутреннюю политическую обстановку в Лейбористской партии, Келин добавил, что планы Стармера по стимулированию экономического роста не были тепло приняты населением, что свидетельствует о падении его популярности в стране.

В своем выступлении 21 ноября в Палате общин Стармер вновь подтвердил свою приверженность поддержке Украины, заявив, что Великобритания будет оказывать необходимую помощь так долго, как это потребуется.

Ранее Великобритания ввела санкции против бизнесмена из Украины.

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