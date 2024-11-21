В Китае рассказали, почему не состоялась встреча с главой минобороны США

Ответственность за несостоявшуюся встречу глав минобороны Соединенных Штатов и Китая полностью лежит на Вашингтоне. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь в соцсети WeChat.

У Цянь заявил, что ответственность за несостоявшуюся встречу министров обороны США и Китая в рамках форума АСЕАН+ полностью лежит на США. Он отметил, что Вашингтон не может одновременно наносить ущерб коренным интересам Китая в вопросе Тайваня и вести нормальные контакты с армией КНР. У Цянь подчеркнул, что Соединенные Штаты должны немедленно исправить свои ошибки и создать условия для высокоуровневого обмена между вооруженными силами.

Телеканал CNN, ссылаясь на заявление американского чиновника, сообщал, что Пекин отклонил предложение о проведении двусторонней встречи между министром обороны США Ллойдом Остином и министром обороны КНР Дун Цзюнем в рамках встречи министров обороны стран АСЕАН+ в Лаосе. Причиной отказа стали продажи американского оружия Тайваню.

В четверг официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что заявление Пентагона о допущении обмена ядерными ударами отражает устаревшее мышление США.

Ранее в Пентагоне рассказали о готовности ядерных сил США.