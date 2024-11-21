Лавров примет участие в совете министров ОДКБ в Казахстане

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет участие в Совете министров ОДКБ, который пройдет 28 ноября в Астане. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова приводит РИА Новости.

Министр примет участие в совместном заседании совета министров иностранных дел, совета министров обороны и комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

«Мероприятие состоится под председательством казахстанской стороны в Астане, перед запланированной в тот же день сессией совета коллективной безопасности ОДКБ», — сообщила Захарова.

Отмечается, что на встрече главы МИД, минобороны и секретари совбезов ОДКБ обсудят «военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности, итоги сотрудничества в рамках ОДКБ и перспективы дальнейшего развития системы коллективной безопасности».

ОДКБ — региональная межгосударственная организация, в которую входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Основная цель ОДКБ — защита стран-участниц от внешнего вооруженного нападения.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве с ОДКБ.