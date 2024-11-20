Противники завода Tesla под Берлином не хотят слезать с деревьев

Климатические активисты, выступающие против расширения завода компании Tesla под Берлином, залезли на деревья от полиции и отказываются оттуда спускаться. Об этом пишет Spiegel.

Экологические активисты протестуют против вырубки более чем 100 гектаров леса для расширения производства Tesla. Еще в феврале 2024 года они обустроили лагерь и сделали себе укрытия на деревьях. Накануне полицейские приступили к ликвидации лагеря, часть активистов спустились с деревьев, однако не все оказались такими покладистыми и решили добровольно не слезать с них.

«Операция полиции по спуску протестующих против расширения завода Tesla с деревьев возобновится сегодня до полудня», — говорится в сообщении.

Активисты также призвали сторонников присоединяться к ним через социальные сети.

«Давайте сделаем так, чтобы очистка территории затянулась для полиции навечно», — призвали они.

В марте текущего года сообщалось, что завод Tesla, на котором работают 12,5 тысячи человек, в Берлине был эвакуирован из-за отключения электричества после поджога. Перед этим экологические активисты подожгли под Берлином подстанцию, парализовав работу завода Tesla в Грюнхайде, против расширения которого они и протестуют.

Ранее авиабомбу нашли около завода Tesla в Германии.