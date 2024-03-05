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В Берлине эвакуировали завод Tesla

DPA: завод Tesla в Берлине был эвакуирован после отключения электричества

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Global Look Press

Завод Tesla, на котором работают 12,5 тысяч человек, в Берлине был эвакуирован из-за отключения электричества после поджога. Об этом сообщает немецкое агентство DPA.

По данным агентства, после поджога на близлежащей подстанции завод остался без электроснабжения.

«Производство на автомобильном заводе Tesla близ Берлина остановлено из-за отключения электричества, завод эвакуирован», — говорится в сообщении агентства.

До этого газета Bild сообщала, что экологические активисты подожгли под Берлином подстанцию, парализовав работу завода Tesla в Грюнхайде, против расширения которого они и протестуют.

Рано утром на подстанции рядом с предприятием раздался хлопок и начался пожар. На место приехали пожарные, полицейские и сотрудники компании-поставщика электроэнергии. Ущерб оценивается в несколько миллионов евро. Местность вокруг подстанции обследовали саперы.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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