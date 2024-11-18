Самый популярный политик Германии отказался бросить вызов Шольцу

Министр обороны Германии Борис Писториус на досрочных парламентских выборах поддерживает в качестве кандидата в канцлеры действующего главу правительства и своего соратника по Социал-демократической партии (СДПГ) Олафа Шольца, передает ARD.

Телеканал отмечает, что в СДПГ начали обсуждать возможность замены Шольца на Писториуса, который, согласно опросам, сейчас считается в Германии самым популярным политиком.

По словам министра обороны, для него вопрос о выдвижении собственной кандидатуры на пост главы кабмина не стоит, а он сам доволен занимаемой должностью.

«У нас (СДПГ. — «Газета.Ru») есть кандидат в канцлеры, который сейчас занимает пост канцлера. Все сводится к этому», — сказал Писториус.

В начале ноября Шольц провел экстренные консультации с сопредседателем СДПГ Ларсом Клингбайлем в связи с разногласиями в правящей коалиции, куда входили СДПГ, «Зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП). Темой обсуждения стали противоречащие друг другу планы по выводу немецкой экономики из кризиса, которые представили министр финансов Кристиан Линднер и глава минэкономики Роберт Хабек. В итоге Шольц отправил Линднера в отставку, а вслед за ним из коалиции вышли другие члены кабинета министров от СвДП. 16 декабря бундестаг обсудит вопрос о вотуме доверия правительству Шольца. Если депутаты не одобрят действия кабмина, в феврале в ФРГ пройдут досрочные выборы.

Ранее кандидат в канцлеры ФРГ пообещал поставить Киеву ракеты Taurus в случае победы.