Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Самый популярный политик Германии отказался бросить вызов Шольцу

Глава минобороны ФРГ Писториус: Шольц является кандидатом в канцлеры от СДПГ

close
Global Look Press

Министр обороны Германии Борис Писториус на досрочных парламентских выборах поддерживает в качестве кандидата в канцлеры действующего главу правительства и своего соратника по Социал-демократической партии (СДПГ) Олафа Шольца, передает ARD.

Телеканал отмечает, что в СДПГ начали обсуждать возможность замены Шольца на Писториуса, который, согласно опросам, сейчас считается в Германии самым популярным политиком.

По словам министра обороны, для него вопрос о выдвижении собственной кандидатуры на пост главы кабмина не стоит, а он сам доволен занимаемой должностью.

«У нас (СДПГ. — «Газета.Ru») есть кандидат в канцлеры, который сейчас занимает пост канцлера. Все сводится к этому», — сказал Писториус.

В начале ноября Шольц провел экстренные консультации с сопредседателем СДПГ Ларсом Клингбайлем в связи с разногласиями в правящей коалиции, куда входили СДПГ, «Зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП). Темой обсуждения стали противоречащие друг другу планы по выводу немецкой экономики из кризиса, которые представили министр финансов Кристиан Линднер и глава минэкономики Роберт Хабек. В итоге Шольц отправил Линднера в отставку, а вслед за ним из коалиции вышли другие члены кабинета министров от СвДП. 16 декабря бундестаг обсудит вопрос о вотуме доверия правительству Шольца. Если депутаты не одобрят действия кабмина, в феврале в ФРГ пройдут досрочные выборы.

Ранее кандидат в канцлеры ФРГ пообещал поставить Киеву ракеты Taurus в случае победы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами