Граждане Польши, служащие в составе украинской армии, воюют не за Украину, а за восстановление польской власти на ее территориях. Об этом рассказал РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Поляки имеют, наверное, какую-то идеологическую составляющую: они считают, что это их земля. То есть они все равно, воюя против России, воюют не за украинцев, они воюют за себя», — заявил он.

По словам Сальдо, они хотят, чтобы польская шляхта правила на Правобережной Украине, вернуть порядки, которые были на этих землях около 400 лет назад.

Незадолго до этого Сальдо уже отмечал, что в украинской армии наблюдается сокращение числа граждан Украины и увеличение контингента из Польши.

Днем ранее эксперт Василий Дандыкин заявил, что польские наемники, служащие в ВСУ, несут тяжелые потери в Курской области, потому что не сдаются в плен, в отличие от других иностранцев в рядах украинской армии.

Ранее ВСУ обвинили в варварстве в Херсонской области.