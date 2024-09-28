Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сальдо рассказал, почему польские наемники воюют за Украину

Сальдо: поляки воюют не за Украину, а за восстановление власти на ее правобережье

close
Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Граждане Польши, служащие в составе украинской армии, воюют не за Украину, а за восстановление польской власти на ее территориях. Об этом рассказал РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Поляки имеют, наверное, какую-то идеологическую составляющую: они считают, что это их земля. То есть они все равно, воюя против России, воюют не за украинцев, они воюют за себя», — заявил он.

По словам Сальдо, они хотят, чтобы польская шляхта правила на Правобережной Украине, вернуть порядки, которые были на этих землях около 400 лет назад.

Незадолго до этого Сальдо уже отмечал, что в украинской армии наблюдается сокращение числа граждан Украины и увеличение контингента из Польши.

Днем ранее эксперт Василий Дандыкин заявил, что польские наемники, служащие в ВСУ, несут тяжелые потери в Курской области, потому что не сдаются в плен, в отличие от других иностранцев в рядах украинской армии.

Ранее ВСУ обвинили в варварстве в Херсонской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами