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В США раскрыли главную задачу Трампа на посту президента

The Federalist: Трампу придется вытащить США из глобального банкротства

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Brian Snyder/Reuters

Главной задачей избранного президента США Дональда Трампа является выход страны из глобального банкротства, в котором она находится на протяжении последних четырех лет. Об этом сообщает издание The Federalist.

«Администрации Трампа придется иметь дело с несостоятельностью своей внешней политики, как с точки зрения материальных ресурсов, так и с точки зрения внимания», — говорится в статье.

Согласно информации издания, начиная с 2021 года, когда закончился президентский срок Дональда Трампа, Китай ежегодно ослаблял военное превосходство США. В статье также упоминается, что Израиль потратил 18 миллионов долларов, выделенных правительством США, на войны в Ливане и Газе. В то же время власти Вашингтона ежегодно расходовали более триллиона долларов на военные программы.

Автор статьи напомнил, что государственный долг США достиг 35 триллионов долларов и продолжает расти. Ежегодно дефицит бюджета увеличивается на 1,5 триллиона.

Издание утверждает, что администрация Трампа должна была убедить европейцев взять на себя ответственность за свою безопасность. Автор подчеркивает, что позиция действующего президента США Джо Байдена по вопросу платежеспособности страны была неожиданной. Он просил Конгресс повысить налоги и сократить социальные выплаты, чтобы покрыть дополнительные расходы на оборону.

Ранее Трамп придумал способ избавиться от гигантского госдолга США.

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