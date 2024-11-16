Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МИД РФ заявил о «чудовищной» деградации форума ОБСЕ во главе с Данией

МИД России: председательство Дании «чудовищно усугубило» ситуацию на форуме ОБСЕ

close
Ronald Zak/AP

Ситуация на форуме ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая объединяет 57 стран и работает ради обеспечения мира, демократии и стабильности) по сотрудничеству в области безопасности значительно деградировала по вине стран Запада, говорится в заявлении МИД России.

С точки зрения внешнеполитического ведомства, на площадке стало меньше пространства для переговоров, диалог ушел в прошлое, а практический вклад военно-политического направления в общую деятельность ОБСЕ минимизировался. Кроме того, радикально настроенные делегации из НАТО и ЕС стремились дискредитировать РФ и лишить ее права голоса, злоупотребляя своими председательскими полномочиями.

«При нынешнем датском председательстве обстановка на ФСОБ (форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности) чудовищно усугубилась. Глава делегации Дании посол К. Грёнбек-Йенсен, ангажировано выступающий с антироссийской позиции, поспешил вытащить на трибуну представителей киевского режима», — отмечается в заявлении МИД.

Согласно российскому ведомству, датский дипломат получил от РФ отпор, после чего пытался спровоцировать кризис и нарушить правила работы форума. В МИД России выразили обеспокоенность, что в будущем представитель Дании продолжит проводить «нелегитимные сборища» и распространять «фальшивые журналы», в которых размещены непроизнесенные на форуме заявления. Россия выразили протест по поводу происходящего и пообещала содействовать возвращению ФСОБ к мандату.

Ранее Россия обратилась в ОБСЕ из-за действий Молдавии на выборах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами