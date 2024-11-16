МИД РФ заявил о «чудовищной» деградации форума ОБСЕ во главе с Данией

Ситуация на форуме ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая объединяет 57 стран и работает ради обеспечения мира, демократии и стабильности) по сотрудничеству в области безопасности значительно деградировала по вине стран Запада, говорится в заявлении МИД России.

С точки зрения внешнеполитического ведомства, на площадке стало меньше пространства для переговоров, диалог ушел в прошлое, а практический вклад военно-политического направления в общую деятельность ОБСЕ минимизировался. Кроме того, радикально настроенные делегации из НАТО и ЕС стремились дискредитировать РФ и лишить ее права голоса, злоупотребляя своими председательскими полномочиями.

«При нынешнем датском председательстве обстановка на ФСОБ (форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности) чудовищно усугубилась. Глава делегации Дании посол К. Грёнбек-Йенсен, ангажировано выступающий с антироссийской позиции, поспешил вытащить на трибуну представителей киевского режима», — отмечается в заявлении МИД.

Согласно российскому ведомству, датский дипломат получил от РФ отпор, после чего пытался спровоцировать кризис и нарушить правила работы форума. В МИД России выразили обеспокоенность, что в будущем представитель Дании продолжит проводить «нелегитимные сборища» и распространять «фальшивые журналы», в которых размещены непроизнесенные на форуме заявления. Россия выразили протест по поводу происходящего и пообещала содействовать возвращению ФСОБ к мандату.

Ранее Россия обратилась в ОБСЕ из-за действий Молдавии на выборах.