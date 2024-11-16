Зеленский удивился заявлению СНБО по мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский был удивлен заявлению секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко о необходимости призвать в Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще 160 тысяч человек. Об этом он рассказал в интервью «Украинскому радио».

«Говорить точную цифру — это неправильно. Я удивлен секретарем СНБО. Не знал, что он распространяет эту информацию», — заявил он.

По словам Зеленского, «нельзя говорить о точной цифре, потому что есть вопросы задачи».

29 октября секретарь СНБО Александр Литвиненко говорил о планах призвать в ВСУ еще 160 тысяч человек. По словам Литвиненко, призыв такого количества людей позволит укомплектовать части ВСУ до 85% от необходимого штатного состава. Отмечается, что на данный момент в украинскую армию призваны 1 млн 50 тысяч граждан.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что власти Украины планируют в ближайшее время мобилизовать еще 160 тысяч человек, чтобы дотянуть до инаугурации победившего на выборах президента США Дональда Трампа.

Ранее на Украине оценили масштабы мобилизации в случае продолжения конфликта.