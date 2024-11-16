Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский удивился заявлению СНБО по мобилизации

Зеленский удивился заявлению СНБО о необходимости мобилизовать еще 160 тысяч

close
Yves Herman/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский был удивлен заявлению секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко о необходимости призвать в Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще 160 тысяч человек. Об этом он рассказал в интервью «Украинскому радио».

«Говорить точную цифру — это неправильно. Я удивлен секретарем СНБО. Не знал, что он распространяет эту информацию», — заявил он.

По словам Зеленского, «нельзя говорить о точной цифре, потому что есть вопросы задачи».

29 октября секретарь СНБО Александр Литвиненко говорил о планах призвать в ВСУ еще 160 тысяч человек. По словам Литвиненко, призыв такого количества людей позволит укомплектовать части ВСУ до 85% от необходимого штатного состава. Отмечается, что на данный момент в украинскую армию призваны 1 млн 50 тысяч граждан.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что власти Украины планируют в ближайшее время мобилизовать еще 160 тысяч человек, чтобы дотянуть до инаугурации победившего на выборах президента США Дональда Трампа.

Ранее на Украине оценили масштабы мобилизации в случае продолжения конфликта.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами