Путин описал, как должен выглядеть лучший мир

Россия, наряду с другими странами БРИКС, стремится к созданию лучшего мира, где будет учитываться мнение каждого народа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании в формате «аутрич» / «БРИКС плюс», стенограмма мероприятия опубликована на сайте Кремля.

«Россия, как и все государства БРИКС, открыта к совместной работе со странами глобального Юга и Востока по продвижению инклюзивного и устойчивого развития в целях построения лучшего мира», — заявил российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что это будет тот мир, в котором будут учитываться мнения и интересы каждого народа, а также будет уважаться их право на суверенное развитие, самобытность.

Путин также указал, что среди прочего будет признаваться «абсолютная ценность культур, традиций и религий».

Президент РФ отметил, что рассчитывает на то, что прошедшая дискуссия будет носить конструктивный и обстоятельный характер. Путин выразил надежду, что она внесет вклад в решение актуальных вопросов региональной и глобальной мировой повестки.

До этого представитель дипслужбы Евросоюза Петер Стано заявил, что в Брюсселе остались недовольны широким международным участием в саммите межгосударственного объединения БРИКС, в частности присутствием стран — кандидатов на вступление в Европейский союз.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее Путин заявил об экономическом превосходстве стран БРИКС над «Большой семеркой».