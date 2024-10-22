Глава Пентагона не стал комментировать план Зеленского

Во время своего визита в Киев шеф Пентагона Ллойд Остин «не дал никакого намека» на то, что Соединенные Штаты поддержат ключевые пункты «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Associated Press (AP).

«Шеф Пентагона не дал никаких намеков на то, что Вашингтон может одобрить ключевые положения так называемого «плана победы». Речь Остина в Киеве примечательна тем, что в ней не было ни приглашения Украины в НАТО, ни каких-либо указаний на то, что США могут поддержать удары Киева вглубь России», — передает агентство.

Издание отмечает, что до президентских выборов в Соединенных Штатах осталось две недели, поэтому американские чиновники пытаются «действовать осторожно». Кроме того, глава Белого дома Джо Байден выступил против мер, которые потенциально могут «обострить конфликт и привести к прямой конфронтации между Североатлантическим альянсом и РФ».

20 октября глава Остин заявил, что США выделят Украине дополнительные $400 млн на закупку вооружений и боеприпасов.

Американская газета The Wall Street Journal писала, что «Остин прибыл в Киев в понедельник с посланием о твердой приверженности США военным усилиям Украины». При этом отмечалось, что он не будет давать Киеву разрешение на нанесение ударов дальнобойным оружием вглубь Российской Федерации.

Ранее в минобороны Украины заявили о консультациях с США в ходе переговоров с РФ.