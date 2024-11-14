Кулеба: Украина — первая линия фронта для Польши, а Польша — тыл для Украины

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал Польшу «тылом» для страны и призвал не обострять споры между странами. Об этом он заявил в интервью польскому телеканалу Polsatnews.

«Давайте использовать военную терминологию. Украина — первая линия фронта для Польши, а Польша — тыл и глубинка для Украины. Если мы начнем отрицать этот подход, мы сначала потеряем Украину, а затем потеряем Польшу», — сказал Кулеба, добавив, что всегда будет благодарен польскому правительству и полякам за помощь.

Экс-глава МИД отметил, что чем дольше длится конфликт в стране, тем больше появляется проблем. Он призвал Варшаву и Киев помнить о том, насколько важны единство и солидарность, а также сесть и поговорить о проблемах, а не обострять споры.



В заключение он добавил, что любой отказ от помощи союзников Украине принять трудно.

Украинский президент Владимир Зеленский несколько раз крайне негативно высказывался о польских политиках и решениях, которые они принимают относительно Киева.

Ранее Польша потребовала гарантий от НАТО перед поставкой МиГ-29 Украине.