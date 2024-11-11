Угрозы оппозиции вызвали смех у премьер-министра Грузии

Угрозы представителей грузинской оппозиции о недопущении принятия Центризбиркомом итогового протокола парламентских выборов вызвали смех у премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе. Об этом сообщает ТАСС.

На пресс-конференции речь зашла о том, что один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Гварамия недавно заявлял, что оппозиция физически не позволит ЦИК принять итоговый протокол после парламентских выборов 26 октября, а также не даст парламенту провести после этого первое заседание.

«Гварамия заявлял, что у него были психические проблемы, однако он вылечился и превозмог это состояние. Выясняется, что никакие проблемы он не решил», — сказал Кобахидзе, смеясь.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. Находящаяся у власти уже 12 лет подряд правящая партия «Грузинская мечта» победила с 54,3% голосов. Несколько партий объявили бойкот парламенту, а оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования.

Ранее президент Грузии призвала к новым парламентским выборам в стране.