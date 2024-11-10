Маск согласился с одной идеей в ЕС против фон дер Ляйен

Евросоюзу нужна более демократическая система выборов главы Еврокомиссии (ЕК). Об этом заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, комментируя в соцсети X (бывшая Twitter) видео депутата Европарламента Фидиаса Панайоту с соответствующим предложением.

Депутат Европарламента выступил с предложением поменять текущую процедуру выборов главы Еврокомиссии, в соответствии с которой парламент только утверждает кандидатуру, выбранную лидерами государств — членов Евросоюза. При такой системе выборы происходят фактически за закрытыми дверями, отмечал он, что становится основой для теневых сделок.

«(Главу ЕК. – Прим. ред.) Урсулу фон дер Ляйен надо избрать другим способом. Как-то более демократически», — написал Маск, соглашаясь с утверждением Панайоту.

Маск назвал идею европейского парламентария хорошей.

До этого фон дер Ляйен провела телефонный разговор со следующим президентом США Дональдом Трампом.

Она подчеркнула, что поздравила американского политика с победой на выборах. По ее словам, в Европе с нетерпением ждут укрепления связей ЕС и США и совместной работы по решению геополитических проблем. Среди них: украинский кризис, торговля и энергетика. Глава ЕК обратила внимание, что только вместе две стороны света смогут способствовать процветанию и стабильности «по обе стороны Атлантики».

Ранее аналитик объяснил, почему Европе более выгодна победа Трампа.