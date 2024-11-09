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При Трампе США могут во второй раз выйти из Парижского соглашения по климату

NYT: США при Трампе могут снова выйти из соглашения по климату

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Erin Scott/Reuters

Во время второго президентского срока Дональда Трампа США могут опять выйти из Парижского соглашения по климату 2015 года (международный договор, который направлен на сокращение глобальных выбросов парниковых газов и ограничение повышения глобальной температуры в этом столетии до 2°C), пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Издание уточняет, что во время первого срока на посту главы государства политик вышел из соглашения и отказался от лидерства США в вопросах охраны окружающей среды. Однако его преемник Джо Байден распорядился снова присоединиться к международному договору. США в его рамках вложили значительные средства в возобновляемые источники энергии и искали способы ограничить добычу нефти и газа.

«В ходе предвыборной кампании Трамп продолжал называть изменение климата мистификацией, заявил, что снова выйдет из Парижского соглашения, пообещал расширить добычу нефти и газа и ужесточить меры по контролю за загрязнением, а также пригрозил отменить федеральные стимулы, поощряющие использование возобновляемых источников энергии и электромобилей», — сообщает газета.

Согласно материалу, такое развитие событий может привести к тому, что другие страны с меньшей вероятностью станут тратить деньги и политический капитал на борьбу с изменением климата.

Ранее «Газета.Ru» разбиралась, чего Москве ждать от победы Трампа.

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