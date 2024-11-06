«Раз в год и палка стреляет»: в Госдуме оценили победу Трампа на выборах

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил «Газете.Ru», что после победы Трампа наивно ждать быстрого потепления в российско-американских отношениях.

«Предыдущий срок закончился рекордным количеством антироссийских санкций, а уровень диалога был понижен практически до нуля. И не по нашей вине. При сложившемся двухпартийном русофобском консенсусе на Капитолийском холме ждать моментального потепления или скоростной перезагрузки было бы наивно. Российская сторона всегда оставалась открыта к диалогу, но только на равноправных и взаимоуважительных условиях», — сказал он.

Слуцкий допустил, что после победы Трампа есть шанс на более конструктивный подход США к конфликту на Украине.

«Судя по предвыборной риторике (если ей все еще можно верить), команда республиканцев не собирается отправлять в топку прокси-войны против России все больше денег американских налогоплательщиков. Возможно, здесь есть шанс на более конструктивный подход. Как только Америка перестанет подпитывать неонацистский режим Зеленского, его падение произойдет в считаные месяцы, если не дни. И именно это сейчас больше всего волнует европейские страны, слепо следовавшие в фарватере курса Байдена. Но настоящий шок от итогов выборов в США, конечно же, в Киеве! Россия же уверенно идет путем суверенного развития, обеспечивая свои национальные интересы, защищая справедливый и безопасный мир», — пояснил он.

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина заявила «Газете.Ru», что демократы не рискнули пойти на большой лаг в голосовании и перетянуть победу в сторону Харрис.

«Интересно, Америка до сих пор не станет той страной, где будет женщина-президент. Женщина-президент у них проиграла уже второй раз, интересные наблюдения. Тем не менее победа Трампа — это из цикла раз в год стреляет даже палка, потому что на самом деле они очень плотно шли друг другу и, по-видимому, все-таки демократы при наличии всех махинаций не рискнули пойти на большой лаг в голосах и попробовать все-таки перетянуть победу в сторону Харрис. Поэтому нужно ждать до финального оглашения. Мы помним, что во время выборов Байдена там был скачок непонятный, в отношении которого до сих пор существуют вопросы, каким образом, насколько честно были проведены выборы», — сказала она.

Она также выразила надежду, что Трамп будет двигаться к тому, чтобы выполнить свои обещания закончить все войны. По ее словам, проигрыш Харрис был логичным, так как людей не устраивает статус-кво.

«Зная, как работает мировой процесс, думаю, что это декларация. Надеюсь, что он хотя бы двигаться в этом направлении будет. Почему Харрис не смогла одержать победу? Это совершенно логично. Людей не устраивает статус-кво. Люди голосуют за действующую власть, когда их устраивает статус-кво, поэтому они бы голосовали за любого другого человека, но Трамп, безусловно, обладает большой медийной узнаваемостью и противоречивостью. Ему в плюс сыграли и покушения, поэтому в конечном итоге получилось, что он пока выходит победителем», — заключила она.

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп, кандидат от республиканцев и действующий вице-президент Камала Харрис — от демократов. Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп уже набирает 277.

После получения необходимого количества голосов выборщиков Трамп заявил, что в Соединенных Штатах произошла политическая победа. В своей речи по итогам выборов в США республиканец назвал себя 47-м президентом США.

Ранее Вассерман не исключил победу Харрис на выборах в США.