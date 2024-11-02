Стало известно, как Трамп начал союзничать с Маском

Сотрудничество предпринимателя Илона Маска и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа началось с сообщений бизнесмена по поводу роли досрочного голосования. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Издание подчеркивает, что Маск написал Трампу в середине апреля.

«Вы должны перестать говорить людям, чтобы они не голосовали досрочно», — говорилось в сообщении.

Маск сделал это после того, как бизнесмен из комитета America PAC, который поддерживает республиканцев, узнал, что для победы Трампу нужны голоса таких людей.

В публикации отмечается, что Маск не был уверен, что Трамп получил его сообщение, но в тот же вечер политик опубликовал пост в соцсети Truth Social, в котором назвал досрочное голосование «хорошим вариантом».

NYT подчеркивает, что с того момента Маск и Трамп находятся в «тесном союзе».

Накануне Трамп заявил, что, если станет главой государства, может назначить предпринимателя Маска и политика Роберта Кеннеди-младшего на «влиятельные должности» в своей президентской администрации.

Ранее Маск предрек «веселый период» для США при победе Трампа.