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Французские фермеры угрожают протестами в случае заключения сделки ЕС с Южной Америкой

Spectator: фермеры Франции готовы протестовать против сделки ЕС и МЕРКОСУР

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Yves Herman/Reuters

Французские фермеры готовы начать новую серию протестов в случае, если на саммите G20 Евросоюз заключит торговое соглашение с МЕРКОСУР — объединенным рынком стран Южной Америки. Об этом сообщает Spectator.

В статье отмечается, что сделка с МЕРКОСУР готовилась почти 25 лет. Она откроет протекционистский южноамериканский блок для европейского экспорта, особенно автомобилей и техники. Это замечательно для немецкой промышленности, но для французских фермеров стало бы катастрофой. Соглашение с МЕРКОСУР позволит поставлять в Европу больше говядины, зерновых и вина. Главный фермерский союз во Франции FNSEA уже предупредил правительство, что предполагаемая сделка с Южной Америкой является «красной линией».

Помимо этого, моральный дух фермеров подорван и текущими неурядицами в виде рекордного падения урожая пшеницы и винограда и эпидемий среди сельскохозяйственных животных.

Профсоюз FNSEA призвал своих членов начать продолжительную акцию протеста 15 ноября, за три дня до начала саммита G20 в Бразилии, однако единого мнения по этому поводу нет. Часть фермеров относится к FNSEA с недоверием и заявляет, что протестное движение может начаться и без профсоюзов, и тогда его будет невозможно контролировать.

В августе сообщалось, что Франция рискует потерять статус зерновой державы: страну ждет худший урожай пшеницы с 1983 года.

Ранее сообщалось, что фермеры разочарованы правилами Евросоюза, растущими издержками и неконтролируемой конкуренцией.

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