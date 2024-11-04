Одно из крупнейших изданий США вышло на забастовку перед выборами

Сотрудники одного из крупнейших изданий США, газеты The New York Times, устроили забастовку перед президентскими выборами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на профсоюз технического персонала издания.

«Мы бастуем в связи с нечестной трудовой практикой», — сообщили в профсоюзе.

Утверждается, что технические работники NYT требуют изменения трудового договора и улучшения условий труда. Одно из ключевых требований — запрет на увольнения по надуманным основаниям, а также изменение графиков работы, мер социальной поддержки и увеличение зарплат.

В этом профсоюзе состоят 700 технических сотрудников NYT — дизайнеры, программисты, менеджеры и другие специалисты. Стороны конфликта должны были договориться до вечера воскресенья, однако переговоры между руководством издания и профсоюзом ни к чему не привели.

До этого экс-губернатор Калифорнии от Республиканской партии, актер и культурист Арнольд Шварценеггер заявил, что поддержит на выборах президента США кандидата от демократов — Камалу Харрис.

Ранее стало известно, что в Вашингтоне привлекут Нацгвардию для безопасности во время выборов.