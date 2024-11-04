Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Одно из крупнейших изданий США вышло на забастовку перед выборами

Сотрудники The New York Times устроили забастовку перед выборами президента США

close
Mark Lennihan/AP

Сотрудники одного из крупнейших изданий США, газеты The New York Times, устроили забастовку перед президентскими выборами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на профсоюз технического персонала издания.

«Мы бастуем в связи с нечестной трудовой практикой», — сообщили в профсоюзе.

Утверждается, что технические работники NYT требуют изменения трудового договора и улучшения условий труда. Одно из ключевых требований — запрет на увольнения по надуманным основаниям, а также изменение графиков работы, мер социальной поддержки и увеличение зарплат.

В этом профсоюзе состоят 700 технических сотрудников NYT — дизайнеры, программисты, менеджеры и другие специалисты. Стороны конфликта должны были договориться до вечера воскресенья, однако переговоры между руководством издания и профсоюзом ни к чему не привели.

До этого экс-губернатор Калифорнии от Республиканской партии, актер и культурист Арнольд Шварценеггер заявил, что поддержит на выборах президента США кандидата от демократов — Камалу Харрис.

Ранее стало известно, что в Вашингтоне привлекут Нацгвардию для безопасности во время выборов.

Все новости на тему:
Выборы в США - 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами