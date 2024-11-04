В сеть слили 300 порнороликов с чиновником Экваториальной Гвинеи

Неизвестные слили в сеть свыше 300 любительских порновидео, на которых можно увидеть мужчину, похожего на главу Национального агентства финансовых расследований Экваториальной Гвинеи Бальтасара Эбанг Энгонга. Об этом пишет New Stories Africa.

Отмечается, что инцидент произошел вскоре после того, как Энгонга задержали по делу о коррупции, а в его кабинете прошли обыски. Предполагается, что видеоролики, действие многих из которых происходит в офисе чиновника, слили сами полицейские.

Среди партнеров присутствующего на видео мужчины — женщины, одна из которых похожа на дочь генерального прокурора полиции, а некоторые другие — на жен министров.

В настоящее время Бальтасара проверяют на наличие венерических заболеваний. Генпрокуратура хочет попробовать привлечь его за распространение инфекции среди населения.

В сентябре сексуальный скандал произошел в Китае, где обнаружилось, что 52-летняя губернатор автономной префектуры провинции Гуйчжоу и секретарь комитета КПК Чжун Ян сделала 58 подчиненных своими любовниками.

Ранее российский чиновник чуть не попал под уголовное дело за интимное видео.