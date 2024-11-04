Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В сеть слили 300 порнороликов с чиновником Экваториальной Гвинеи

В интернете появились 300 порнороликов с чиновником Экваториальной Гвинеи

close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Неизвестные слили в сеть свыше 300 любительских порновидео, на которых можно увидеть мужчину, похожего на главу Национального агентства финансовых расследований Экваториальной Гвинеи Бальтасара Эбанг Энгонга. Об этом пишет New Stories Africa.

Отмечается, что инцидент произошел вскоре после того, как Энгонга задержали по делу о коррупции, а в его кабинете прошли обыски. Предполагается, что видеоролики, действие многих из которых происходит в офисе чиновника, слили сами полицейские.

Среди партнеров присутствующего на видео мужчины — женщины, одна из которых похожа на дочь генерального прокурора полиции, а некоторые другие — на жен министров.

В настоящее время Бальтасара проверяют на наличие венерических заболеваний. Генпрокуратура хочет попробовать привлечь его за распространение инфекции среди населения.

В сентябре сексуальный скандал произошел в Китае, где обнаружилось, что 52-летняя губернатор автономной префектуры провинции Гуйчжоу и секретарь комитета КПК Чжун Ян сделала 58 подчиненных своими любовниками.

Ранее российский чиновник чуть не попал под уголовное дело за интимное видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами