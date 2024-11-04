Полковник российского спецназа рассказал об охоте на Масхадова в Чечне

Полковник запаса, ветеран группы специального назначения «Вымпел» Сергей Шаврин рассказал «Ленте.ру», что во время второй чеченской кампании находившийся в международном розыске второй президент республики Ичкерия Аслан Масхадов прятался от силовиков в домах мирных жителей.

По словам бывшего сотрудника спецназа, во время второй кампании в Чечне он и его сослуживцы проводили спецоперации по поиску полевых командиров и террористов. Так, однажды им почти удалось захватить Масхадова. Силовики получили информацию о том, что он скрывается в одном из горных сел в погребе.

В ходе операции бойцы специального назначения нашли жилище, в котором укрывался сепаратист. Им также удалось обнаружить тайный люк, ведущий в убежище второго президента Ичкерии. По словам Шаврина, он находился в женской половине дома, куда мужчинам нельзя было заходить. Однако из-за того, что подразделения министерства обороны, которые были приданы спецназу, выставили слишком мало бойцов для оцепления, Масхадову удалось скрыться.

Как рассказал Шаврин, над потайным люком находился умывальник, а рядом с ним — труба с гофрированными стенками, похожая на канализационную.

«Сначала собачка что-то учуяла. Потом посмотрели, что никакая вода туда в гофрированную трубу не льется, и она нужна, похоже, для циркуляции воздуха», — рассказал ветеран «Вымпела».

По его словам, внутри оснащенного запасом питьевой воды погреба могли разместиться три человека.

23 сентября 1999 года первый президент России Борис Ельцин издал указ о начале контртеррористической операции в Чечне, после чего федеральные войска во второй раз вошли на территорию республики. Боевые действия в регионе продолжались с 1999 по 2009 год.

Поводом для начала операции послужили нападение боевиков Шамиля Басаева и арабских наемников на Дагестан в августе 1999 года, а также серия терактов в жилых домах в Буйнакске, Волгодонске и Москве в сентябре того же года.

Ранее участнику банды Шамиля Басаева вынесли приговор за нападение на военных в Чечне в 1999 году.