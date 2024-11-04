Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что концепция репараций бывшим колониальным странам, пострадавшим от рабства, «не сводится к переводу денег». Об этом пишет «Би-би-си».

Как следует из текста, с подобным заявлением он выступил после обсуждения вопроса репараций во время саммита лидеров Содружества на Самоа в октябре, где главы правительств призвали выплатить репарации за роль Соединенного Королевства в работорговле.

На Даунинг-стрит настаивали, что вопрос не будет рассматриваться, однако позже премьер-министр Кир Стармер подписал документ с призывом к переговорам о «репарационном правосудии» вместе с другими лидерами Содружества, отмечается в материале.

В свою очередь глава МИД Дэвид Лэмми подчеркнул, что Великобритания будет стремиться развивать отношения с африканскими странами через обмен навыками и научными достижениями. По его словам, выплата репараций может производиться в различных формах, включая официальные извинения или инвестиции в здравоохранение и образование.

По мнению главы МИД, развивающиеся страны получат больше, если будут получать технические навыки и научный опыт от Великобритании. Он также отметил, что Британии нужен «новый подход к Африке» и что он планирует начать пятимесячные консультации со странами континента.

Ранее Медведев призвал требовать от Запада $100 трлн репараций за работорговлю.