Австрийский политолог назвал победу Трампа на выборах более предпочтительной для Европы

Победа Дональда Трампа на предстоящих выборах президента в США станет для Европы и, в том числе Австрии, более желательной. Такое мнение в интервью РИА Новости выразил сотрудник аналитического центра Europa Aeterna, доктор философии Кристиан Мачек.

Он считает, что выборы в Штатах в итоге повлияют на Европу и весь мир. Он обратил внимание, что позиции обоих кандидатов широко известны. В частности, он упомянул так называемый «проект Украина», который кандидатка от демократов Камала Харрис, как она намекнула, продолжит. Он пояснил, что в случае победы Харрис пропадет возможность для переговоров по украинскому конфликту.

Также политолог добавил, что Трамп больше придерживается политики America first («Америка превыше всего»). Это значит, что он будет в первую очередь заботиться о своей стране, отметил Мачек.

Ранее в США оценили подход Трампа к развитию отношений с Россией и Путиным.