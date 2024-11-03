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Австрийский политолог назвал победу Трампа на выборах более предпочтительной для Европы

Политолог Мачек: победа Трампа будет более желательна для Европы

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Brian Snyder/Reuters

Победа Дональда Трампа на предстоящих выборах президента в США станет для Европы и, в том числе Австрии, более желательной. Такое мнение в интервью РИА Новости выразил сотрудник аналитического центра Europa Aeterna, доктор философии Кристиан Мачек.

Он считает, что выборы в Штатах в итоге повлияют на Европу и весь мир. Он обратил внимание, что позиции обоих кандидатов широко известны. В частности, он упомянул так называемый «проект Украина», который кандидатка от демократов Камала Харрис, как она намекнула, продолжит. Он пояснил, что в случае победы Харрис пропадет возможность для переговоров по украинскому конфликту.

Также политолог добавил, что Трамп больше придерживается политики America first («Америка превыше всего»). Это значит, что он будет в первую очередь заботиться о своей стране, отметил Мачек.

Ранее в США оценили подход Трампа к развитию отношений с Россией и Путиным.

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Выборы в США - 2024
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